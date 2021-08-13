В Госдепе США пригрозили талибам санкциями

США введут санкции в отношении движения «Талибан» (запрещено в России), если оно не будет соблюдать права афганцев. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен.

Комментируя обострение ситуации в Афганистане, он отметил, что вывод американских войск не повлиял на неё. Талибы всё равно бы начали наступление. Если бы войска США остались, это привело бы к возобновлению войны. Блинкен добавил, что дальнейшее сохранение военного присутствия в Афганистане не отвечало интересам США.

Глава Госдепартамента также подчеркнул , что армия Афганистана, несмотря на поддержку Вашингтона в «миллиарды долларов», оказалась неспособной защитить страну. По словам госсекретаря, это произошло быстрее, чем предполагали американские власти.

Блинкен рассказал, что посольство США в Кабуле переводится в аэропорт для того, чтобы оно могло продолжать работу в безопасности. Вашингтон предупредил талибов о последствиях, если будет создана угроза для персонала дипмиссии.

Ранее ситуацию в Афганистане прокомментировал российский сенатор Владимир Джабаров. Он припомнил вывод советских войск из страны и сравнил его с уходом контингента США. По словам сенатора, афганская армия, якобы подготовленная американцами, оказалась полностью деморализованной ещё до того, как те покинули страну.