HRW потребовала от Украины прекратить публиковать видео с военнопленными

Нью-Йоркская организация по защите прав человека Human Rights Watch обратилась к властям Украины с просьбой прекратить публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых якобы пленные военнослужащие России подвергаются жестоким истязаниям. Правозащитники напомнили, что подобное обращение с военнопленными является грубым нарушением Женевской конвенции.

Украинские власти должны прекратить публиковать в социальных сетях и мессенджерах видеоролики с пленными российскими солдатами, которые делают их объектами пристального внимания общественности. В частности, где они подвергаются унижению и запугиванию, — говорится в заявлении, обнародованном на сайте HRW.

Human Rights Watch ещё 10 марта направила письмо в Службу безопасности Украины (СБУ), а также в МВД страны, в котором выразила обеспокоенность из-за размещения украинцами видеоматериала с якобы российскими военнослужащими. В HRW также поинтересовались, какие действия будут предприняты для соблюдения правил Женевской конвенции по обращению с военнопленными. По состоянию на 16 марта ответа на письмо получено не было.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что в стране рассматривают возможность создания специальных лагерей для военнопленных в соответствии с нормами международного права. Он добавил, что на данный момент часть пленных находится на передовых позициях, поскольку доставить их в другие места не представляется возможным.