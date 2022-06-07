«Хрупкая и тревожная ситуация»: Пушков про ЧС с электроэнергией в США Пушков назвал ситуацию в США «хрупкой и тревожной» из-за кризиса с электроэнергией

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Сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале заявил, что просчёты администрации президента Джо Байдена пагубно влияют на обстановку в США. Политик пояснил, что введение режима чрезвычайной ситуации из-за возможных перебоев с подачей электроэнергией может привести к внутриполитической напряжённости. Парламентарий сравнил Байдена с бывшим президентом США Джимми Картером из-за уровня экономического упадка в стране.

Ситуация в США значительно более хрупкая и тревожная, чем повторяют апологеты артериальной системы. В случае поражения демократической партии на ноябрьских выборах, к энергетической нестабильности, инфляции и росту цен на топливо добавится резкое обострение внутриполитической борьбы, — написал Пушков.

Он отметил, что нынешняя администрация оказалась неспособной справиться с серией кризисов, которые ослабляют Америку.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что эмбарго против российской нефти только усугубляет положение США. Дипломат отметила, что Соединённые Штаты переживают небывалую инфляцию и рост цен на бензин. Она добавила, что у Вашингтона остаётся всё меньше вариантов избежать топливного кризиса.