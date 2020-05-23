Храм Гроба Господня в Иерусалиме примет верующих в течение двух дней

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Храм Воскресения (Гроба Господня) в Старом городе Иерусалима примет первых верующих в ближайшие два дня. Об этом сообщил настоятель иерусалимского монастыря Святых Архангелов архимандрит армянской апостольской церкви Гевонд Вардапет.

Он подтвердил, что по решению глав трёх христианских церквей, представленных в Святом городе — Греческой Православной, Армянской Апостольской и Католической, службы в храме проводятся священнослужителями в отсутствии верующих.

Окончательно ворота храма откроются сразу после окончания священного месяца мусульман Рамадан, когда молящихся примут и мечети Старого города, включая мечеть Аль-Акса, передаёт РИА Новости. Сейчас церковь готовят для приёма христиан, проводя в том числе работы по дезинфекции помещения.

Ранее NEWS.ru писал, что 24 мая храм Гроба Господня в Иерусалиме открылся после двух месяцев карантина, однако пока находиться в нём могут только священнослужители.

После того, как доступ разрешат верующим, внутри смогут одновременно находиться не более 50 человек. Все посетители будут обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию в два метра и воздерживаться от физического контакта и прикосновений к святыням — камням, иконам, облачению клириков.

Храм Гроба Господня был закрыт на карантин из-за эпидемии коронавирусной инфекции 25 марта.