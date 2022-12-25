Хозяева дали отсрочку Зеленскому до весны

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Владимир Зеленский на встрече с Джо Байденом

Украинские инсайдеры со ссылкой на утечки из президентского офиса Зеленского сформулировали теневой мотив его срочной поездки за океан. «Пэтриоты» и так бы поставили на Украину через соседнюю Польшу, если они уже не где-нибудь на складе под Тернополем. А вот главная задача, поставленная кураторами перед своими подопечными украми, выполнена не была. Суть ее, по данным источников, заключалась в необходимости начать еще до Нового года новое наступление, чтобы до февраля изменить картину противостояния и кардинально усилить позиции перед стартом переговоров. Разговор чаще всего шел о желательном прорыве ВСУ в Запорожье с выходом к Мелитополю, а потом и к Бердянску с целью перерезать России сухопутный путь в Крым.

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press Зенитный ракетный комплекс MIM-104 Patriot

Зеленский, как утверждают, ретранслировал приказ генералу Залужному, но тот отверг эту идею по причине серьезнейших потерь и истощения сил под его командованием. А потому Зеленский, как просрочивший платеж банкрот, кинулся лизать туфлю заокеанскому властелину, прося отсрочки. Платит он долги, как известно, кровью своих сограждан. А потому возникла необходимость подкопить «расходного мяса». Облавы на призывников начались повсюду. Джо Байден вроде как вошел в положение вассала своего верного и разрешил отложить все до весны, когда, видимо, иссякнет любимое оружие русских — мороз. Но если и тогда толку не будет, то Зеленский, дескать, должен будет принять американский план перемирия и переговоров с Москвой.

Фактически такой слив подтвердил, что Зеленский — фигура чисто техническая и крайне несамостоятельная. Эдакий органчик, который, не переставая, что-то там журчит. А пока он поклялся-де не сдавать Артемовск, бой за который умудрился сравнить с эпической битвой при Саратоге из американской истории, не имеющей никакого отношения к Европе.

Конечно, забавно предполагать варианты объяснения того, почему такую подробную утечку допустили. Не исключено, что кто-то из кураторов намерен окончательно припереть Владимира Александровича к стенке, не оставив ему каких-либо вариантов для маневрирования. Тем более, есть информация, что сам пан Залужный настаивает на том, чтобы сдать Артемовск (Бахмут). Таким образом он, возможно, хочет повторить маневр, что был под Лисичанском, когда после отступления удалось избежать окружения и мясорубки. Ударные части были сохранены. Это позволило ВСУ потом наступать на Изюм и Купянск.

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press Владимир Зеленский (справа) информирует солдата о военной ситуации

Сам Зеленский явно сталкивается с известной в шахматах ситуацией цугцванга, когда любой новый ход только усложняет всю позицию. Если он наступит на горло собственной песне и отдаст приказ уходить огородами из Артемовска, то будет выглядеть деятелем, не воспринимающим реальность, как бы все Арестовичи ни пели хором, что город этот не имеет стратегического значения. Если же Зеленский не отдаст приказ об отступлении, то велик риск к февралю потерпеть там полное поражение и растратить силы и резервы для потенциального наступления.

Попытка же под американским давлением согласиться на сам факт переговоров с Россией в позиции куда более слабой, чем в декабре, может привести к несанкционированному из-за океана перевороту силами самых оголтелых нациков. Прошли времена КВН, идет большая игра.