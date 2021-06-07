Хотелось бы репараций: Трамп потребовал $10 трлн от Китая

https://static.news.ru/photo/532a0c9c-c680-11eb-a4f8-96000091f725_660.jpg Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Предпоследний президент США Дональд Трамп заявил, что Китай должен заплатить странам мира «репарации» за пандемию коронавируса минимум в $10 трлн, сообщает РИА Новости.

Пришло время, чтобы Америка и весь мир потребовали репараций и ответственности от Коммунистической партии Китая. Мы должны единогласно заявить, что Китай должен заплатить, — отметил бывший хозяин Белого дома.

Он также призвал срочно ввести пошлины в 100% на все товары из Китая. Трамп не впервые обвиняет КНР в появлении коронавируса, Пекин всегда это отрицал и указывал, что справился с эпидемией лучше, чем другие страны.

Ранее стало известно, что новая американская администрация во главе с Джо Байденом «позволила» России достроить «Северный поток — 2». Об этом заявил Дональд Трамп. При этом экс-хозяин Белого дома отметил, что президент России Владимир Путин «насмехается» над американским коллегой. Он считает, что кроме Путина над Байденом «насмехаются» и «китайские переговорщики».