«Хотел бы привиться»: антиваксер сказал это жене перед смертью

Житель Великобритании 54-летний антипрививочник Глинн Стил перед смертью из-за осложнений от коронавируса умолял вколоть ему вакцину. Как рассказала его жена изданию Daily Mail, он выступал против прививки из-за того, что компании сначала проводили опыты над животными. Известно, что Глинн был большим любителем животных и веганом.

Он не хотел вакцину Covid, потому что ее тестировали на животных. Он прочитал, что это делали и Pfizer-BioNTech, и Moderna, и Johnson & Johnson. Но он умолял о вакцине, когда уже находился в реанимации, прежде чем перейти на систему жизнеобеспечения. Врачи сказали, что было уже слишком поздно, — поделилась Эмма Стил.

Она также сообщила, что ей пришлось самостоятельно отвезти мужа в больницу из-за высокой загруженности служб скорой помощи. Она также добавила, что Глинн очень сильно мучался в больнице.

Ранее официальный представитель Министерства здравоохранения и народонаселения Египта Хусам Абдель Гаффар заявил, что ни одного случая заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» в стране не выявлено. По его словам, если новая вариация COVID-19 будет обнаружена у прибывающего в страну иностранца, он будет отправлен тем же рейсом обратно.