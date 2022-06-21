Хорватия заморозила цены на бензин Правительство Хорватии заморозило цены на бензин, чтобы остановить резкое подорожание

Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Цены на бензин, дизель и солярку зафиксировало правительство Хорватии. Как сообщили в кабинете министров, подобное решение было принято ради предотвращения резкого роста стоимости топлива. Ранее кабмин уже снижал размер акцизов для противодействия увеличению цен. Об этом пишет РИА Новости.

6 июня правительство Хорватии снизило размер акцизов на 40 лип (5,3 евроцента) на литр бензина и на 20 лип (около 2,6 евроцента) на дизельное топливо. В марте руководство страны фиксировало маржу продавцов нефтепродуктов до 0,75 лип (около .0,1 евроцента) на один литр бензина и до 0,5 куны за литр дизеля. Меры вводились на 90 дней, при этом допускалось их продление.

Премьер Андрей Пленкович представил сегодня новые меры правительств, которыми зафиксированы максимальные розничные цены на всех АЗС, которые не находятся на автомагистралях, на существующем уровне, — говорится в сообщении кабмина.

Данная мера распространяется на 95% бензозаправок в стране.

Как сообщили в госуправлении статистики, цены на товары и услуги в Хорватии в мае выросла на 10,8% относительно аналогичного периода годом ранее. Сильнее других стали дороже транспортные услуги и продукты питания.