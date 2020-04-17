Хорватия закупила в КНР 70 тонн медицинских средств в связи с коронавирусом

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В Бельгии вместо раздачи медицинских масок населению по завершении изоляции в связи с пандемией COVID-19 предложат материал для их самостоятельного изготовления. Такое решение приняло правительство королевства.

Отмечается, что ранее обсуждалось решение, при котором местные власти на уровне коммун и общественные городские организации будут бесплатно распределять среди населения тканевые маски. Но, как сообщает газета Le Soir, ассоциация...