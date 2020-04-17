Мир

Хорватия закупила в КНР 70 тонн медицинских средств в связи с коронавирусом

18:48, 19 апреля 2020 11
Фото: Xinhua/Global Look Press

Власти Хорватии совершили в Китае дополнительные закупки медицинских средств из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что спецрейс китайского грузоперевозчика осуществил поставку в аэропорт Загреба из Шанхая в воскресенье, 19 апреля, днём. В страну доставлено 70 тонн защитных медсредств.

Спецрейсом из Шанхая было доставлено большое количество защитных масок и костюмов, бесконтактных измерителей температуры и других необходимых для системы здравоохранения страны средств, — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее Хорватия закупила в Китае порядка 60 тонн медицинского оборудования и защитных средств. К настоящему времени в стране зарегистрирован 1871 инфицированный, 46 пациентов умерли.

Как писал NEWS.ru, глава SpaceX и Tesla, миллиардер Илон Маск в конце марта сообщил о закупке в Китае 1255 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) для американских больниц. Он приобретал их для больных коронавирусом, однако оказалось, что они выполняют немного другие функции и стоят гораздо дешевле необходимых аппаратов.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях