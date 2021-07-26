Хорватия ужесточила правила для въезда россиян

Туристы из России столкнутся с трудностями при посещении Хорватии. Власти этой страны ужесточили требования для въезда в страну. Об этом говорится в сообщении Института общественного здравоохранения Хорватии.
Теперь отрицательный ПЦР-тест
Ранее глава Союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан призвал ужесточить меры по отношению к туристам из России на фоне роста случаев заболевания коронавирусом. Он убеждён, что в противном случае не удастся остановить рост заболеваемости. При въезде в страну у всех невакцинированных граждан старше шести лет требуют справку об отрицательном ПЦР-тесте. Она должна быть сделана не позднее 72 часов до вылета, либо нужно предоставить справку о перенесённом не более шести месяцев назад коронавирусе.