Хорватия ужесточила правила для въезда россиян

Туристы из России столкнутся с трудностями при посещении Хорватии. Власти этой страны ужесточили требования для въезда в страну. Об этом говорится в сообщении Института общественного здравоохранения Хорватии.

Теперь отрицательный ПЦР-тест нужно будет предъявить всем путешественникам, даже переболевшим коронавирусной инфекцией или сделавшим прививку. В Институте общественного здравоохранения страны пояснили, что такие ограничения были введены из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в России, Великобритании, на Кипре и в других странах. Граждане Занзибара, ЮАР, Бразилии и Индии будут вынуждены при въезде в страну находиться на обязательном двухнедельном карантине.

Ранее глава Союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан призвал ужесточить меры по отношению к туристам из России на фоне роста случаев заболевания коронавирусом. Он убеждён, что в противном случае не удастся остановить рост заболеваемости. При въезде в страну у всех невакцинированных граждан старше шести лет требуют справку об отрицательном ПЦР-тесте. Она должна быть сделана не позднее 72 часов до вылета, либо нужно предоставить справку о перенесённом не более шести месяцев назад коронавирусе.