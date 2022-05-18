Хорватия проголосует против вступления Финляндии и Швеции в НАТО ТАСС: Президент Хорватии попросит посла при НАТО проголосовать против вступления Финляндии и Швеции в Блок

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Президент Хорватии Зоран Миланович выразил желание, чтобы его страна по примеру Турции занялась блокировкой процесса рассмотрения заявок Швеции и Финляндии по вопросу присоединения к НАТО, передаёт ТАСС. По информации агентства, Миланович собирается проинструктировать посла республики при НАТО Марио Нобило отдать свой голос против вступления двух северных стран в военный блок. Хорватия будет против этого вступления, пока не будет решён вопрос с реформированием избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине.

Что мне тогда остаётся? Написать инструкцию хорватскому послу [при НАТО о необходимости голосования против Финляндии и Швеции], поставить его в неловкое положение. Если он хочет своего мира, пусть тогда вернёт мандат [предоставленный ему главой государства, утверждающим кандидатуры в послы], — заявил на пресс конференции 18 мая Миланович.

Финляндия и Швеция 18 мая официально подали заявки на вступление в НАТО. Власти обеих стран ранее подчеркнули, что не позволят разместить на территориях своих государств военные базы и ядерное оружие Альянса.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее высказался против присоединения Швеции и Финляндии к НАТО. Его позиция обоснована тем, что эти два кандидата поддерживают Рабочую партию Курдистана, которую в Анкаре считают террористической организацией. Хельсинки и Стокгольм дают организации курдов преференции, а также позволяют вести агитацию и открывать офисы.

Ранее газета Sabah опубликовала 10 требований Турции, при соблюдении которых она согласует заявку на вступление Швеции и Финляндии в НАТО.