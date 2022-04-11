Хорватия потребовала сократить число сотрудников посольства России в стране

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↵Пятый пакет санкций Евросоюза расширил запрет для европейских компаний на поставки в Россию техники для переработки нефти и производства сжиженного природного газа (СПГ), сообщает ТАСС, ссылаясь на постановление Совета ЕС. Речь идёт о системах охлаждения и сжижения газа, агрегатах для разделения углеводородов на фракции, а также широком наборе химического оборудования.

↵Пятый пакет санкций Евросоюза расширил запрет для европейских компаний на поставки в Россию техники для переработки нефти и производства сжиженного природного газа (СПГ), сообщает ТАСС, ссылаясь на постановление Совета ЕС....