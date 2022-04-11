Хорватия потребовала сократить число сотрудников посольства России в стране
Никита Чайка
Никита Чайка
13:40, 11 апреля 2022
Фото: pexels.com
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Хорватия потребовала сократить число сотрудников посольства России в Загребе, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посольства. В апреле с таким же решением о скоращении числа российских сотрудников дипмиссии выступили власти Словении. Причиной такого шага стала ситуация в Буче, которую российская сторона назвала спланированной украинской провокацией.
Хорватия потребовала сократить число сотрудников российского посольства в Загребе, получена соответствующая нота, — говорится в сообщении диппредставительства.
Ранее хорватский министр иностранных и европейских дел Гордон Грлич-Радман заявил, что Хорватия намерена выслать часть российских дипломатов в знак солидарности с НАТО и ЕС из-за ситуации вокруг Украины. Со слов чиновника, поступающая из СМИ информация о том, что происходит сейчас на Украине, напоминает ему трагические события, которые произошли более 30 лет назад в Вуковаре