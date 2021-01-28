Хорошее железо: в России оценили похищенный американцами «Панцирь-С1»

https://static.news.ru/photo/10fbbdba-61e1-11eb-9d7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Похищение американскими военными в Ливии российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Панцирь-С1» не будет иметь для РФ негативных последствий. Об этом заявил вице-президент Академии военных наук Сергей Модестов.

По его словам, экспортный вариант ЗРК, попавший в руки американцев, подготовлен к подобным ситуациям, и это «железо» отличается от техники, принятой на вооружение в России, сообщает «Интерфакс».

Чтобы что-то понять и реализовать, американцам потребуется время. Полученные знания можно будет использовать против тех, у кого есть «Панцири» в таком экспортном исполнении, — пояснил Модестов.

Он отметил, что к тому времени, когда американцы что-то поймут про «Панцирь», Россия уже уйдёт далеко вперёд.

Похожей точки зрения придерживается генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев. По его словам, трофеи являются частью войны, иногда «и нам что-то достаётся».

Американцам придётся долго изучать «Панцирь» и долго думать, чтобы сделать копию, — подчеркнул отставной офицер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Пентагону известно о статье британского издания The Times про похищение США в Ливии комплекса «Панцирь-С1». Об этом заявила представитель Пентагона Джессика Макналти. Подтверждать или опровергать данные о краже ЗРК представитель военного ведомства США не стала.