Холодильники с останками минимум 13 человек нашли в Мексике

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look

Расчлененные останки минимум 13 человек обнаружили в мексиканском городе Поса-Рика, штат Веракрус, сообщила прокурор региона Вероника Эрнандес Гиаданс в ходе пресс-конференции с губернатором штата Веракрус Куитлауаком Гарсией. Останки людей были найдены в морозильных камерах в двух зданиях населенного пункта.

Согласно первым собранным уликам, к сожалению, это более 13 тел, и есть вероятность обнаружить еще в процессе идентификации, — заявила Гиаданс.

Региональная прокуратура уже ведет расследование по данному делу. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали шесть человек, вероятно, причастных к этим происшествиям.

Ранее стало известно, что на территории археологического комплекса Синташта в Челябинской области нашли 23 детских захоронения, а также место для проведения ритуалов. Уточняется, что рядом с человеческими останками были обнаружены также кости овец и коз. Самой загадочной и жуткой находкой стал скелет ребенка, рядом с которым была выложена его копия из костей баранов. В могильнике найдены и другие останки детей. Предположительно, на момент смерти им было не более семи лет. Также здесь обнаружили тело женщины с украшениями из камней и бронзовый браслет.