https://static.news.ru/photo/2504ad00-d55e-11e9-ac6a-fa163e074e61_660.jpg Дэвид Хокни Фото: Johannes Schmitt-Tegge/dpa/Global Look Press

Английский художник Дэвид Хокни переезжает из США во Францию, потому что в ресторанах этой европейской страны разрешено курить.

С 1964 года 82-летний британец жил и работал в Лос-Анджелесе. Там он создал многие из своих известных произведений. Однако из-за негативного отношения американцев к курению живописец был вынужден купить старинный дом в Нормандии.

Французы умеют жить. Они знают толк в удовольствиях. Курю более 60 лет. Сколько мне ещё осталось? Всё равно я умру или от болезни, связанной с курением, или от болезни, не связанной с курением, — цитирует Хокни « Артгид ».

Ранее News.ru писал, что Сан-Франциско стал первым городом в Штатах, где вводится запрет на продажу электронных сигарет. Он будет действовать до тех пор, пока не завершатся исследования влияния этих приспособлений для нагревания табака на здоровье населения.