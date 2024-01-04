В первые месяцы после начала боевых действий на Украине президент страны Владимир Зеленский был похож на ходячий труп, пишет американский журналист Саймон Шустер в статье для Telegraph. По его словам, украинский лидер жил в бункере, его лицо стало бледным, он жаловался на нехватку солнечного света и свежего воздуха.
В первые дни он (Зеленский. — NEWS.ru) не верил, что западные союзники спасут его... Некоторые из сотрудников начали беспокоиться за его здоровье. Его помощница призналась, что он ей напоминал ходячий труп, — пишет Шустер.
Как отмечает журналист, в бункере Зеленский спал на узкой кровати. На общей кухне были в основном только мясные консервы с черствым хлебом, но иногда приходилось «выживать на шоколаде», пишет Шустер.
Также в статье говорится, что иногда украинский президент приглашал своих сотрудников посмотреть с ним голливудские фильмы. При этом он говорил, что не может смотреть советские картины, потому что «они его возмущают».
Ранее американский актер Джон Макгинли, известный по роли доктора Кокса в телесериале «Клиника», заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо пройти курс лечения от наркомании и позаботиться о своем здоровье. Актер подчеркнул, что хотя призыв к доброте может звучать в наше время неуместно, но искреннюю доброту не следует смешивать с простой терпимостью.