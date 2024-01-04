«Ходячий труп»: американский журналист о Зеленском в первые месяцы СВО Telegraph: в первые месяцы конфликта Зеленский был похож на ходячий труп

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

В первые месяцы после начала боевых действий на Украине президент страны Владимир Зеленский был похож на ходячий труп, пишет американский журналист Саймон Шустер в статье для Telegraph. По его словам, украинский лидер жил в бункере, его лицо стало бледным, он жаловался на нехватку солнечного света и свежего воздуха.

В первые дни он (Зеленский. — NEWS.ru) не верил, что западные союзники спасут его... Некоторые из сотрудников начали беспокоиться за его здоровье. Его помощница призналась, что он ей напоминал ходячий труп, — пишет Шустер.

Как отмечает журналист, в бункере Зеленский спал на узкой кровати. На общей кухне были в основном только мясные консервы с черствым хлебом, но иногда приходилось «выживать на шоколаде», пишет Шустер.

Также в статье говорится, что иногда украинский президент приглашал своих сотрудников посмотреть с ним голливудские фильмы. При этом он говорил, что не может смотреть советские картины, потому что «они его возмущают».

Ранее американский актер Джон Макгинли, известный по роли доктора Кокса в телесериале «Клиника», заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо пройти курс лечения от наркомании и позаботиться о своем здоровье. Актер подчеркнул, что хотя призыв к доброте может звучать в наше время неуместно, но искреннюю доброту не следует смешивать с простой терпимостью.