Ходорковский пожаловался на ненависть украинцев Ходорковский посетовал на ненависть украинцев из-за его нежелания воевать за РДК

Фото: OLIVIER HOSLETEPA/ТАСС

Михаил Ходорковский

На ненависть со стороны украинцев пожаловался бывший совладелец ЮКОСА Михаил Ходорковский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), передает Time. По словам бизнесмена, причина в отказе воевать за группировки, подобные «Русскому добровольческому корпусу» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

По его словам, для многих украинцев он — просто очередной россиянин, который атаковал их страну. Ходорковский добавил, что, когда украинцы выплескивают все это на него в соцсетях, он не отвечает.

Ранее сообщалось, что Михаила Ходорковского«переобъявили» в розыск. Поводом для уголовного дела послужил пост в Twitter (X) с фотографией документа, предположительно, отправленного замминистра финансов Ириной Окладниковой вице-премьеру Дмитрию Григоренко. Отмечается, что он касался данных о выплатах бойцам ВС РФ. Ранее предприниматель разыскивался из-за уголовного дела об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин вряд ли сожалеет о помиловании Михаила Ходорковского. При этом Песков отметил, что Ходорковский не выполнил перед Путиным некоторые обещания и все заверения Ходорковского «остались на бумаге» и «не более того». По словам Пескова, это «достаточно красноречиво» характеризует экс-главу ЮКОСа.