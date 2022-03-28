Хитрые ловушки украинских переговорщиков

Пока не столь уж важно, где проводится очередной раунд российско-украинских переговоров. В Беловежской пуще или в Турции. При участии неких посредников или напрямую. Суть их пока сводится к изложению и так уже публично озвученных позиций. Такие контакты обычно называют переговорами о переговорах, поскольку стороны как бы прощупывают друг друга, демонстрируя абстрактную волю к мирному урегулированию.

Причём с самого начала встреч делегаций Владимира Мединского и Давида Арахамии, то есть лиц, не принимающих кардинальных решений, наша общественность опасалась очередного Хасавюрта, то бишь мира любой ценой, документа, аннулирующего все принесенные Россией жертвы. И до сих пор как только фигура уровня Сергея Лаврова заявляет, что на переговорах отмечен некоторый прогресс, общественность в России явно напрягается.

Тем более, очевидно: позиция Киева корректируется и уточняется даже не в офисе Владимира Зеленского, а гораздо дальше. А сам пан президент, скорее, ретранслятор чужих идей, имеющих целью максимальное затягивание переговоров. Если же следовать логике Зеленского, то в результате достигнутых соглашений российские войска должны быть полностью выведены с территории целостной и суверенной Украины, которая может потом провести референдум о своём нейтральном статусе при условии гарантий безопасности со стороны США, Великобритании, Турции и т.д.

Владимир Зеленский President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иными словами, пока России предлагают уйти, несолоно хлебавши, имея на руках некий договор, который, как показывает украинская практика с 1992 года, зачастую не стоит бумаги, на которой написан. Мы же помним, как Украина выполнила свою часть коллективного соглашения республик о погашении советского госдолга или газовые контракты. Не говоря уже о Минских соглашениях, которые почти сразу после подписания были объявлены хитрым маневром для выигрыша времени.

А потому и общий договор о нейтральном статусе Украины может быть уже на следующий день отвергнут в ходе очередного шумного и агрессивного Майдана с участием всех не до конца добитых националистов, которые потребуют хоть атомной бомбы, хоть немедленного вступления в НАТО. А западные гаранты, конечно, ничего не заметят, как годами не замечали уничтожения мирных жителей Донбасса. А вот для России проведение новой операции по принуждению к соблюдению договора окажется куда более затруднительным, поскольку могут гораздо активнее вмешаться те самые официальные гаранты безопасности.

Тем более что Зеленский отметает попытки денацификации и демилитаризации страны. А у русского языка, по его мнению, нет проблем, хотя русские школы могут быть только частными. Да и то, на паритетной основе, в обмен на создание украинских школ в России.

Ещё интереснее видится в Киеве подход к проблеме Крыма и Донбасса, которые местные остроумцы готовы предложить России временно взять в аренду, как до 1997 года Великобритания арендовала у Китая Гонконг. Как можно вообще даже сравнивать английскую колонию с исконными российскими землями, у инициаторов такого хитрого маневра вопроса даже не возникает. И на фоне таких «конструктивных» идей постоянные пропагандистские заявления о том, что Россия и войска выведет, и контрибуцию заплатит, не выглядят уж откровенной шизофренией.

Резюмируя, можно отметить, что киевские переговорщики щедро готовы предложить Москве условия хуже, чем она имела до начала своей силовой операции. Как говорится, переговоры продолжаются, но решаться всё будет на полях под Киевом и Харьковом.