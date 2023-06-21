«Хищение чужого имущества»: дипломаты РФ о санкциях Британии Посольство РФ назвало хищением чужого имущества закон Британии о санкциях против России

Фото: MFA Russia / Global Look Press

Посольство России в Великобритании возмутилось принятием закона в стране, который позволяет сохранять санкции против РФ до денежной выплаты Москвой компенсации Украине, пишут «Известия». Российские дипломаты назвали принятый законопроект «хищением чужого имущества». В дипмиссии РФ добавили, что конфликт на Украине стал предлогом для Запада, чтобы ввести односторонние ограничения против России.

Отныне цели незаконных действий Великобритании в нарушение основополагающих международно-правовых норм включают, побуждение нашей страны к выплате неких «компенсаций» киевскому режиму. Компенсация легким движением руки превращается в конфискацию, а проще говоря — в хищение чужого имущества, — рассказали в посольстве РФ.

По мнению дипломатов, западные санкции лишаются «миротворческого» смысла, так как поставки вооружений Украине и новые условия снятия санкций свидетельствуют о попытках Лондона «нанести России максимальный экономический урон».

Пресс-служба постпредства России при ЕС ранее заявила, что разрабатывая 11-й пакет санкций, который будет включать рестрикции в отношении третьих стран, в Брюсселе не просчитали риски для самого Евросоюза. По мнению российских представителей, подобные меры могут оказать негативный эффект в экономическом и политическом плане для Европы.