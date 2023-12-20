Химики предположили наличие признаков жизни на спутнике Сатурна Ученые обнаружили в гейзерах на спутнике Сатурна структурную составляющую ДНК

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Ученые-химики заявили об обнаружении на Энцеладе — одном из спутников Сатурна — синильной кислоты, входящей в состав сложных аминокислот, которые, в свою очередь, являются структурными составляющими ДНК, сообщает LIFE.ru. При этом, как уточняется, диаметр Энцелада составляет всего 500 км, и спутник полностью покрыт водным льдом.

Как пишет издание, ранее ученые выяснили, что в южном полушарии Энцелада регулярно бьют гейзеры, что позволяет думать о скрывающейся подо льдом воде с температурой выше точки замерзания. Химики провели исследования состава этих гейзеров и установили, что, помимо воды, в них содержатся аммиак, ацетилен, пропилен, этан, углекислый газ, молекулярный кислород и метан. Теперь в составе источников выявлена и синильная кислота.

В связи с этим ученые предположили, что в фонтанах Энцелада присутствуют если не ДНК, то хотя бы аминокислоты, продолжает издание. Для проверки этой гипотезы необходимо направить к Энцеладу специальный зонд, который сможет «попробовать» эту воду с помощью своих приборов.

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