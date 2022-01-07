«Химеотерапия» Китая: использование удобрений грозит голодом для миллиардов

Китайские сельскохозяйственные производители используют ядохимикаты при выращивании урожаев во всё возрастающих количествах, и до конца столетия объемы пестицидов только удвоятся, следует из обзора, опубликованного в декабрьском номере журнала Nature Food . Производители продовольствия вынуждены это делать, чтобы компенсировать негативное влияние глобальных изменений климата. Однако такая практика обернётся бумерангом не только для самого Китая, но и для всех стран восточной Азии — подобная «химеотерапия» истощает почвы в самом Китае и отравляет окружающую среду повсюду, куда реки и дожди смывают ядохимикаты. Результат может оказаться трагичным — Азии грозит продовольственный кризис и голод для миллиардов людей.

Авторы обзора из Потсдамского института климатических исследований (PIK) изучали китайские сельскохозяйственные практики с 1970 года. Они рассматривали влияние на них природных явлений (температур, уровня осадков, влажности) и технологий (внесения удобрений, использование пестицидов, ирригации и т. д.). Всего исследование охватило более 5500 примеров конкретных сельхозпредприятий КНР.

Исследователи выяснили, что с 1970 года объемы использования ядохимикатов сегодня выросли четырехкратно – правда, в разных регионах Китая эта цифра сильно отличается.

Климатические изменения стали причиной 22-х процентов общего объема роста использования пестицидов, — указывает один из авторов исследования Кристоф Мюллер.

Сельскохозяйственные производители вынуждены всё сильнее отравлять почвы пестицидами из-за того, что происходящее потепление климата создаёт благоприятную среду для размножения вредителей урожаев, и одновременно приводит к заболеваниям растений, которые ранее не возникали.

Эксперты предупреждают, что кратковременное (в течение одного севооборота) позитивное влияние на урожаи такой практики в перспективе приведёт к обратному результату: «подсаженные» на искусственные удобрения растения становятся нежизнеспособными в отсутствие подкормки, насекомые-вредители вырабатывают иммунитет к пестицидам и фермеры вынуждены вносить с каждым годом всё больше химикатов, попадая в порочный замкнутый круг.

Если изменения климата не будут остановлены в пределах 2 градусов Цельсия, число заболеваний сельскохозяйственных растений, вызванных вредителями и применением пестицидов (CPD), вырастет до конца века на более чем 400%, а если уровень в 2 градуса будет превышен, то на 600%, подсчитали эксперты PIK.

Однако эти тревожные прогнозы совершенно не разделяет академик РАСХН Юрий Лачуга, который в беседе с NEWS.ru защитил практику химического «подстегивания» урожайности.

Люди с каждым урожаем забирают из почвы минералы и химические элементы. Почвы истощаются, уменьшается её плодородный слой, гумус, не из-за внесения химудобрений, а наоборот, из-за экономии на них. Я не скажу про Китай, но в российском Черноземье вносится лишь около половины объема удобрений, необходимых для поддержания плодородия почв. Юрий Лачуга академик РАСХН академик РАСХН

Также академик не видит никаких опасностей в использовании пестицидов, поскольку, по его словам, постоянно разрабатываются новые виды ядохимикатов, предназначенные для борьбы с новыми мутациями вредителей.

Бороться с вредителями путём количественного увеличения объемов пестицидов— это глупость, потому что вредители вырабатывают резистентность к одним и тем же ядам. И каждое новое поколение пестицидов позволяет уничтожать вредителей не объемами, а точной формулой химиката, нацеленной против именно данной мутации, —объясняет Лачуга.

При умеренно оптимистичном сценарии, учитывая, что средняя температура на Земле уже выросла на 1,1 градуса за столетие, даже при достижении плато по выбросам до середины века нельзя будет предотвратить роста средней температуры на планете на примерно три градуса к концу столетия. Если же пойдёт так, как есть сейчас, то температуры вырастут на четыре градуса.

Даже обновлённые к прошедшему в ноябре саммиту COP26 обязательства стран — подписантов Парижского соглашения по сокращению выбросов дадут лишь 15% от необходимого их снижения и не предотвратят повышения глобальной температуры на 2,7 градуса.

Самая главная страна-загрязнитель — тот самый Китай. Пекин обещает достичь «углеродной нейтральности» только к 2060 году.