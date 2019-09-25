https://static.news.ru/photo/b473fb44-df5e-11e9-bd90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Muzi/Global Look Press

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон высказалась в поддержку решения американской Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. Обстоятельства, которые заставили Конгресс действовать таким образом, она назвала чрезвычайными.

Я выступаю за начало [процедуры] импичмента. Я не пришла к этому решению быстро или легко, но это чрезвычайный случай, — приводит РИА Новости слова Клинтон.

По её словам, на ситуацию повлияли последние поступки Трампа, в частности, его попытки вовлечь президента Украины в заговор против бывшего вице-президента США Джо Байдена. В этой связи Клинтон упомянула и Россию. Она назвала президента РФ Владимира Путина «другом Трампа», от которого надо, по её мнению, защищаться.

Ранее, как писал News.ru, Палата представителей Конгресса начала процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Об этом рассказала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, политик, занимающая в государственной иерархии США третий по значимости пост. Подобная процедура применялась в США три раза. Её запуск ещё не означает, что Трампу придётся покинуть высокий пост.