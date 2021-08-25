Хиллари Клинтон организовала чартеры для женщин из Афганистана

Чартерные рейсы из Афганистана, чтобы вывезти афганских женщин, находящихся в группе риска, организованы бывшим госсекретарём США Хиллари Клинтон. Об этом сообщает The Independent.

Клинтон вместе со своей командой пытается помочь потенциальным жертвам талибов выбраться из страны. Речь идёт об активистках, боровшихся за права женщин, пишет издание.

Отмечается, что Клинтон и другие влиятельные граждане США пожертвовали деньги на чартерные рейсы из Афганистана, фактически арендовав самолёты.

Ранее бывшая капитан женской сборной Афганистана Халида Попал рассказала о судьбе спортсменок после захвата «Талибаном» (движение запрещено в России) Кабула. Они заперты дома и напуганы, их теперь никто не может защитить.

В свою очередь правозащитница Санна Эджаз рассказала о том, как талибы преследуют её коллег, и попросила политической защиты у России. По её словам, участницы движения прячутся, так как талибы запрещают женщинам жить полноценной социальной жизнью, а именно за это активистки и боролись.