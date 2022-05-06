В Hill заявили о «стратегическом тупике» украинского кризиса из-за США

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Воинственная риторика стран Запада ведёт к осложнению и затягиванию украинского конфликта, пишет американское издание The Hill. Из-за стремления США и их союзников к войне с Москвой говорить о возможности мирного урегулирования кризиса становится всё сложнее. При этом Вашингтон только усиливает антироссийскую риторику.

Если стратегический тупик сохранится, конфликт рискует стать замороженным и ни одна из сторон не получит решающего преимущества. Армии будут обстреливать друг друга несколько месяцев или даже лет. Потери будут накапливаться, но больше всего пострадают мирные жители, — сообщает автор материала.

По словам журналиста, в последнее время Вашингтон усилил свою антироссийскую риторику. При этом в ближайшее время на Украину прибудет новый пакет помощи, в который войдут ракеты Javelin и Stinger, беспилотники, тяжёлая артиллерия и БТР. Варшава при этом отправила Киеву советские танки Т-72.

Издание отмечает, что иногда «стратегический тупик» может привести к пути для мирного урегулирования. Но США не стремились вернуть переговоры Москвы и Киева в «нужное русло» и начали говорить об «ослаблении России». По словам автора статьи, до этого «США имели моральное превосходство, потому что помогали другому государству». Но недавно глава Пентагона Ллойд Остин призвал добиваться ослабления России.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что слабость и некомпетентность действующего лидера Джо Байдена сделали возможным начало специальной операции РФ на Украине. По мнению политика, при его администрации «такого точно не произошло бы».