Hill: Запад готов положить конец конфликту на Украине

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Обозреватель Hill Авраам Шама написал, что Запад готов положить конец конфликту на Украине, чтобы заняться своей экономической ситуацией. По его словам, президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский во время личной встречи уже обсуждали вопрос перемирия. Шама считает, что политики поговорили о прекращении боевых действий. Кроме того, по итогам встречи президентов «была заложена основа для будущих переговоров», предположил журналист. Стремление США и ЕС прекратить конфликт обозреватель объяснил негативным влиянием антироссийских санкций на экономику западных государств.

Центральные банки в Европе и Америке повышают процентные ставки для борьбы с инфляцией, что может привести к глубокой рецессии. Прекращение конфликта снизит цены и поможет миллионам людей на европейском и американском континентах сократить счета за продукты и отопление, — написал Шама.

Он отметил, что переговоры должны вестись деликатно. В процессе необходимо учитывать интересы каждой из сторон, заявил обозреватель. Он добавил, что Россия не должна чувствовать себя осажденной западными государствами.

Ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин расценил слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, назвавшего поставки оружия кратчайшим путем к миру на Украине, как намерение Альянса использовать украинцев в качестве пушечного мяса для достижения собственных целей. Парламентарий добавил, что Россия открыта к диалогу, но не на тех условиях, которые ей выставляет Запад.

Член комитета по обороне напомнил, что сотрудничество России и НАТО сведено к нулю по инициативе стран Североатлантического блока.