Hill: Белый дом утвердит новый пакет военной помощи Украине

Администрация президента Джо Байдена одобрит дополнительную военную помощь Украине в размере $750 миллионов, сообщает The Hill. По данным издания, предстоящие поставки будут включать передачу украинским силам гаубичной артиллерии Howitzer.

Новая помощь в размере $750 миллионов дополняет помощь в области безопасности в размере $1,7 млрд, предоставленную США с начала военной операции России на Украине 24 февраля, и помощь в размере $2,4 миллиарда с начала правления администрации Байдена, — говорится в статье.

Министерство обороны на прошлой неделе заявило, что предоставило украинцам тысячи единиц зенитных и противотанковых комплексов, в том числе комплексы Stinger и Javelin, сотни беспилотных летательных аппаратов Switchblade и 50 миллионов патронов.

Издание отмечает, что пока неясно, когда точно президент США Джо Байден планирует объявить о новом пакете помощи. У президента не запланировано никаких выступлений на 13 апреля. При этом ранее СМИ сообщали, что официальное заявление будет сделано в среду, 13 апреля.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США совместно с другими странами Запада работают над поставками Украине артиллерии. Она также рассказала, что помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан провёл продолжительный телефонный разговор с должностными лицами в Киеве.

Также пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США отправили Украине первую партию из 100 барражирующих снарядов Switchblade производства американской компании AeroVironment.