Херсонская область Украины перейдёт в рублевую зону Власти Херсонской области Украины сообщили о переходе с 1 мая в рублёвую зону

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины, находящаяся под контролем российских войск, с 1 мая переходит в рублёвую зону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя военно-гражданской администрации региона,главу комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилла Стремоусова. По его оценке, на переход понадобится около четырёх месяцев.

С 1 мая переходим в рублёвую зону, — заявил он.

Переход займёт около четырёх месяцев, полагает зампред администрации. Всё это время будут использоваться как рубли, так и гривны. После этого регион полностью перейдёт на расчёты в рублях.

В настоящее время под контролем российских военных находятся вся Херсонская область Украины и приазовская часть Запорожской области страны. Там сформированы военно-гражданские администрации, запущено вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».