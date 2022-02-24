Херсонская ОГА: область частично перешла под контроль российских военных

В администрации Херсонской области Украины заявили о частичном переходе региона под контроль российских военных, говорится в Facebook ведомства. Сообщается, что российская военная техника стоит в городе Геническе на берегу Азовского моря. На окраине блокпосты с войсками РФ.

Военные колонны присутствуют во всех районах региона. Каховская ГЭС перешла под контроль российских войск. Отмечается, что стрельба и активные боевые действия в настоящий момент не ведутся.

В Бериславском районе большая колонна бронетранспортеров пересекла Каховскую ГЭС и направилась в сторону Великой Александровки. Уточняется, что в самом городе Берислав российская военная техника не замечена. Однако, сообщается, что занята Новая Каховка и Олешки.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, на юге Херсонской области сложилась «самая сложная ситуация». В ходе видеообращения он также заявил, что страна предлагает России «вернуться на путь к миру». Он отметил, что не Киев начал эту войну. Также он призвал лидеров европейских стран помочь его стране, иначе «завтра война постучит в ваши двери».

Украинские власти рекомендуют жителям закрыть воду и газ, собрать документы, деньги и вещи первой необходимости, после чего спустится в подвальные помещения и защитные сооружения.