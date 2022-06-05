Херсонская область начала принимать беженцев из Николаевской

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Херсонская область начала принимать беженцев из Николаевской области, где сейчас проходит линия соприкосновения между российскими войсками и украинскими формированиями. По словам замглавы военно-гражданской администрации Кирилла Стремоусова, пересекать Николаевскую область на данный момент опасно, пишет ТАСС.

Люди едут, но сейчас это опасно — пересекать Николаевскую область. Многие просто боятся. У нас нет пунктов временного размещения, но если люди приезжают, их поселяют — и в гостиницах, и в других местах. Много сейчас таких людей, — рассказал представитель администрации региона.

Стремоусов добавил, что люди, которые эвакуируются из Николаевской области, могут попасть под обстрел ВСУ.

Это (проезжать по территории Николаевской области) очень опасно, украинские войска могут стрелять по мирным гражданам, в спину, уже были прецеденты, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что жители Одесской и Николаевской областей надеются на скорое освобождение от украинских националистов. Призывы о помощи из этих регионов в администрацию Херсонской области поступают регулярно.