Херсонская область готова возобновить железнодорожное сообщение с Крымом Власти Херсона: регион готов возобновить грузовое железнодорожное сообщение с Крымом

Херсонская область готова возобновить грузовое железнодорожное сообщение с Крымом. Об этом РИА Новости сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Сообщение прервалось восемь лет назад, когда полуостров вошёл в состав России.

Мы готовы возобновить грузовое железнодорожное сообщение с Крымом. Железнодорожное полотно все в целостности и сохранности. В техническом плане все находится в удовлетворительном состоянии, поэтому скоро составы пойдут уже и из Херсона, — сказал Стремоусов.

Он также добавил, что в дальнейшем предполагается наладить с полуостровом и пассажирское сообщение.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил о возобновлении железнодорожного сообщения с Запорожьем. В регион прибыл первый поезд с зерном из Мелитополя.

В настоящее время Херсонская область и приазовская часть Запорожской области Украины находятся под контролем российских войск. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, запущено вещание российских телеканалов и радиостанций.