Херш: Шольц был в курсе планов США организовать подрыв «Северных потоков»

Фото: Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц был в курсе планов США по организации диверсии на российских газопроводах «Северный поток», заявил в новой статье на платформе Substack американский журналист Сеймур Херш. По его словам, остановка сертификации «Северного потока — 2» в феврале 2022 года была принята немецкими властями по настоянию президента США Джо Байдена.

Согласно утверждению 86-летнего Херша, разрушение российских газопроводов негативно отразилось на экономике Германии, дефицит российского газа привел к росту цен на энергоносители. Как заявляет американский журналист, граждане ФРГ весьма недовольны экономическим кризисом в стране и это подтверждают соцопросы.

Херш также указал, что в немецких СМИ активно дискутируют на тему «внутренней политической борьбы по поводу национальной политики субсидирования отопления домов и предприятий», но игнорируют причину кризиса — разрушение «Северных потоков».

В феврале текущего года Сеймур Херш опубликовал статью-расследование о диверсии на «Северных потоках», в которой предположил, что взрывы на газопроводах были организованы Вашингтоном при помощи партнеров по НАТО. Позднее он также рассказал, что Центральное разведуправление США и разведку Германии попросили придумать альтернативную версию подрывов трубопроводов/