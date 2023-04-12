Херш обвинил Зеленского в воровстве денег на солярку Херш обвинил Зеленского в присвоении переданных Украине на оплату дизеля $400 млн

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение незаконно присвоили себе не менее $400 млн, которые были переданы Киеву для оплаты закупок дизельного топлива, заявил американский журналист Сеймур Херш. Публицист написал на своем сайте, что коррумпированность украинской власти приближается к уровню, который наблюдался во время войны в Афганистане.

Украинский президент и многие в его окружении снимали несметные миллионы американских долларов, предназначенных для закупок дизельного топлива. По одной из оценок аналитиков ЦРУ, в прошлом году было присвоено как минимум $400 млн. Другой эксперт сравнил уровень коррупции в Киеве с уровнем афганской войны, «хотя профессиональных аудиторских отчетов из Украины не будет», — написал Херш.

Журналист также привел слова «осведомленного сотрудника американской разведки», который утверждает, что Зеленский покупал дизельное топливо со скидкой у России. По словам источника, за газ и нефть для Украины платят американцы, а Россия якобы зарабатывает на этом миллионы.

Ранее экс-советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украине нужен другой президент, поскольку нынешний не смог избавить страну от коррупции. По словам Арестовича, Украине нужно только одно: «чтобы к власти пришел человек, который не будет воровать».