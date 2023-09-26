Херш назвал цель подрыва «Северных потоков» Херш: целью подрыва «Северных потоков» было уменьшение влияния РФ на Германию

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Сеймур Херш

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что подрыв газопроводов «Северный поток» был связан не с Украиной, а с Германией. В своей статье на Substack он отметил, что таким образом Вашингтон стремился снизить влияние Москвы на Берлин.

Администрация [президента США Джо] Байдена взорвала трубопроводы, но это действие имело мало отношения к обеспечению победы в войне на Украине или к ее завершению, — написал Херш.

Журналист со ссылкой на чиновника, пишет, что «Северный поток-1» и «Северный поток-2» шли напрямую из России через Балтийское море в Германию и были единственными, к которым можно было получиться доступ, но это «было бы полностью отрицаемо».

Вместе с тем, собеседник Херша заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц изначально знал о планах по подрыву трубопровода. Белый дом же опасался, что президент России Владимир Путин собирался взять под контроль Германию, а затем и Польшу, считает источник журналиста.

В феврале 2023 года Херш опубликовал статью-расследование о диверсии на «Северных потоках», в которой предположил, что взрывы на газопроводах были организованы Вашингтоном при помощи партнеров по НАТО. Позднее он также рассказал, что Центральное разведуправление США и разведку Германии попросили придумать альтернативную версию подрывов трубопроводов.