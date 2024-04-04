Херш заявил, что ЦРУ предупреждало РФ о подготовке теракта в «Крокусе» Херш: ЦРУ с пометкой «срочно» предупреждало РФ о подготовке теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Источник американского журналиста-расследователя Сеймура Херш утверждает, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предупреждало Россию о подготовке теракта в «Крокус Сити Холле» с пометкой «срочно», написал он в своей колонке на интернет-портале Substack. Инсайдер сообщил лауреату Пулитцеровской премии, что Москва получила данные о готовящемся нападении.

Собеседник журналиста отметил, что предупреждений было больше, но одно точно промаркировали пометкой «срочно» и ЦРУ направило его перед концертом в «Крокусе» российской разведке.

Анонимный источник назвал переданные США данные достоверными, а сам теракт, по его словам, должен был произойти в «краткосрочной» перспективе. Херш указал, что ЦРУ предупредило Москву о готовящемся теракте в месте «публичного скопления» людей. В Вашингтоне не знали, что целью атаки был именно «Крокус», добавил он.

Россия уже привыкла к информационным вбросам США, заявила 3 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала во время брифинга появившиеся в западных СМИ материалы с утверждением, что Вашингтон за две недели предупредил Москву о возможном теракте в «Крокус Сити Холле». Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, дипломат попросила уточнить, «когда и кому они передавали эту информацию».