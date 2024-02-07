Херш: Германия впала в политический хаос с момента диверсий на «Севпотоках»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Германия находится в состоянии политического и экономического хаоса с момента подрывов «Северных потоков» в Балтийском море. В своем блоге в Substack он выразил мнение, что США боялись намерений канцлера ФРГ Олафа Шольца получать газ от России для улучшения экономического положения страны, однако «такому не дали бы случиться».

Германия находится в экономическом и политическом хаосе с того момента, — пишет Херш.

При этом Херш утверждает, что ни один высокопоставленный немецкий чиновник не принял никаких мер для поисков организатора диверсий на газопроводах. Результаты расследования, инициированного рядом депутатов бундестага, скрыли от общественности «по соображениям безопасности», отмечает журналист.

Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что прокуратура Швеции намерена прекратить расследование ЧП на «Северных потоках». Обозреватели предположили, что шведским следователям не удалось установить причастных к подрыву магистралей.

Издание Zeit со ссылкой на заявление Генпрокуратуры ФРГ позднее написало, что Германия не собирается прекращать расследование по факту подрыва газопроводов «Северный поток» в Балтийском море. По данным газеты, ФРГ особенно интересуют фрагменты труб, которые были извлечены из воды шведскими военными после взрывов осенью 2022 года.