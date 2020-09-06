ХДС/ХСС призвали Герхарда Шрёдера покинуть посты в России из-за Навального

https://static.news.ru/photo/980a8114-f02c-11ea-81ce-fa163e074e61_660.jpg Герхард Шрёдер Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Правящий в Германии блок ХДС/ХСС призвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в свете ситуации вокруг блогера Алексея Навального покинуть посты в «Роснефти» и компании Nord Stream 2 AG. Заявление сделал зампредседателя фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в бундестаге Йохан Вадефуль.

Шрёдер должен немедленно отказаться от своих должностей и постов в России, — заявил Вадефуль в интервью газете Tagesspiegel.

При этом он утверждает, что ответственность за случившееся с российским оппозиционером несут власти РФ, даже если Москва отрицает свою ответственность

Если господин Шрёдер ещё обладает политической порядочностью и ценностными мерилами, то для него должно быть непозволительно дальнейшее сотрудничество с компаниями и институтами, которые зависят от такого правительства, — заключил замглавы фракции ХДС/ХСС.

Подобным образом высказалась и глава фракции« Союз-90»/«зелёные» в парламенте ФРГ Катрин Геринг-Эккардт. Потребовав от правительства ФРГ немедленно остановить строительство «Северного потока — 2», она отметила, что «экс-канцлер Шрёдер должен сейчас принять решение, поддерживает ли он демократию и права человека».

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель настаивала на необходимости «разделять политику и бизнес» и говорила, что «Северный поток — 2» должен быть достроен. По её словам, дело Навального будет обсуждаться на следующей встрече глав европейских государств и правительств в середине сентября.

Шрёдер с 2017 года является председателем совета директоров «Роснефти». Кроме того, он возглавляет комитет акционеров Nord Stream AG, управляющей газопроводом «Северный поток», и совет директоров Nord Stream 2 AG.

2 сентября правительство Германии со ссылкой на данные военных токсикологов сообщило , что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

Он попал в клинику Берлина после того, как близкие политика настояли на переводе, не доверяя российским врачам. Те не нашли в его организме следов яда и заявили, что 44-летний мужчина потерял сознание в самолёте 20 августа из-за нарушения обмена веществ. Оппозиционер находится в коме уже более двух недель, немецкие медики называют его состояние тяжёлым, отмечая, что организм Навального отвечает на лечение.

Правоохранительные органы РФ и Кремль заявляли, что пока не видят основания для возбуждения уголовного дела по факту случившегося с Навальным ввиду отсутствия доказательств от германской стороны, писал NEWS.ru.