Харрис открестилась от слов Байдена о смене власти в России

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что администрация Джо Байдена не стремится к смене режима в России. Так в интервью MSNBC она прокомментировала высказывания главы Белого дома о президенте России Владимире Путине во время выступления на прошлой неделе в Варшаве.

Позвольте мне быть предельно ясной. Мы не заинтересованы в смене режима. И это не наша политика. Точка, — сказала она.

Харрис пояснила, что американская позиция с самого начала специальной военной операции на Украине была направлена на введение против РФ жёстких санкций, которые, по её словам, оказывают реальное воздействие на российскую экономику.

Во время выступления в Варшаве 26 марта президент США Джо Байден совершил очередной выпад в адрес Владимира Путина. Он завершил свою речь словами о том, что Украина «никогда не станет победой для России» и что российский лидер «не может оставаться у власти».

Некоторые расценили слова главы Белого дома как стремление сменить власть в РФ. Однако администрация 46-го президента позже пояснила, что Байден не призывал к смене режима в России. Там отметили, что точка зрения американского лидера заключалась в том, что Путину нельзя позволить использовать силу в отношении других стран.