Харьковских волонтеров отправили на границу с Россией для помощи беженцам Турчак: «Единая Россия» отправила волонтеров из Харьковской области на границу с РФ для помощи беженцам

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

«Единая Россия» отправила своих волонтеров из Балаклеи, Купянска, Изюма и Волчанска на контрольно-пропускной пункт на границе с Белгородской областью из-за массового наплыва беженцев из Харьковской области, сообщил в Telegram-канале секретарь генсовета партии Андрей Турчак. По его словам, в настоящий момент на границе в очереди стоят сотни автомобилей с беженцами.

Перебросили наш сводный волонтерский отряд из Балаклеи, Купянска, Изюма и Волчанска на границу с Белгородской областью. Здесь находится один из ПВРов. Сюда прибывают беженцы, массово выезжающие из Харьковской области. <...> Люди уезжают семьями, много детей. На границе сейчас более 400 автомобилей, — написал Турчак.

Он отметил, что волонтеры будут помогать жителям Харьковской области с питанием, регистрацией и размещением во временном пункте. На КПП уже находится около 30 добровольцев. Возможно привлечение волонтеров из других регионов.

Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлена длинная пробка на границе Харьковской и Белгородской областей. На записи видно, что сотни машин стоят без движения. Большинство автомобилистов скопилось на КПП Уразово в Белгородской области.

Уразово находится в нескольких десятках километров от Купянска. Военный корреспондент Евгений Поддубный ранее заявлял, что в этом регионе сложилась тяжелая обстановка на фронте. По его словам, переброшенные ранее резервы замедлили, но не остановили продвижение ВСУ.

Военный корреспондент Александр Коц позже сообщил, что часть российских сил покинула Купянск после наступления ВСУ. По сведениям журналиста, отошедшие подразделения сейчас занимают оборону по восточному берегу реки Оскол.

В Минобороны России информацию военных корреспондентов не подтверждали.