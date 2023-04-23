Украину может бросить главный донор: новости СВО на вечер 23 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Karolis Kavolelis via imago-images.de/Global Look Press

Основной боевой танк США M1 Abrams

Минобороны РФ опубликовало свежую сводку о проведении специальной военной операции на Украине. Общие потери ВСУ за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях составили порядка 540 военнослужащих.

Уничтожены украинские гаубицы Д-20, Д-30, артиллерийская установка «Акация», боевая машина РСЗО «Град», одна боевая машина пехоты и семь боевых бронированных машин. В районе Харькова поражены цеха авиапредприятия, где ремонтировали и испытывали украинские БПЛА «Стриж». В ДНР российскими войсками нанесен удар по командно-наблюдательному пункту ВСУ в районе Серебрянки. Российскими средствами ПВО были перехвачены украинская оперативно-тактическая ракета «Гром-2» и три реактивных снаряда РСЗО HIMARS. Также были сбиты девять беспилотников.

Фото: Министерство обороны Украины Расчеты РСЗО «Град»

Российские штурмовики взяли под контроль еще два квартала в Артемовске при поддержке подразделений ВДВ на северной и южной окраинах города.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попали два села в Грайворонском и Шебекинском округах. В результате атаки был разрушен один дом и несколько хозяйственных построек. Один из снарядов повредил забор частного домовладения. По словам главы региона, никто не пострадал.

Пресс-служба компании «Конкорд» распространила заявление предпринимателя Евгения Пригожина о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» больше не будут брать в плен украинских военных. По словам Пригожина, вагнеровцы будут уничтожать всех солдат ВСУ на поле боя. Бизнесмен обвинил силы противника в нарушении международного закона о гуманизме, который предписывает лечение и заботу над военнопленными.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что контрнаступление ВСУ начнется через месяц. Глава ведомства объяснил, что погодные условия мешают украинским военным перейти к наступательным действиям.

Украинская власть в Харькове старается не допускать массовых скоплений людей во избежание пророссийских митингов, рассказал экс-депутат Горсовета Константин Кеворкян. По словам бывшего народного избранника, раньше город жил за счет торговли и транзита, но потерял свой традиционный рынок сбыта, будучи отрезанным от России. Производство в Харькове сейчас остановлено, а мелкий бизнес прекратил существовать, констатировал Кеворкян.

Президент Бразилии Лула да Силва, ранее раскритикованный на Западе за призыв к переговорам между Россией и Украиной, заявил, что будет искать третью альтернативу для прекращения конфликта. Глава южноамериканской страны сообщил, что не поедет ни в Киев, ни в Москву, пока не будут созданы условия для мира.

Фото: IMAGO/Ton Molina/Global Look Press Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что власти Украины вывозят из Запорожья дорогостоящее оборудование, а не самые ценные активы уничтожают или распродают. По мнению чиновника, это говорит о смирении Киева с неминуемой потерей города.

Американский расследователь Сеймур Херш рассказал в интервью RT, что директор ЦРУ Уильям Бернс упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в том, что киевские чиновники и генералы ездят на новых Mercedes. Так украинскому лидеру дали понять, что в Вашингтоне начинают сильно злиться из-за того, что в Киеве прикарманивают слишком много, пояснил Херш.

США могут пересмотреть статус главного донора Украины, сообщило The National Interest. По мнению журналистов, поводом для ревизии являются слова президента Франции Эммануэля Макрона, прозвучавшие во время визита в Пекин, о недопустимости втягивания Европы в конфликт между США и Китаем из-за Тайваня.