Хантер Байден подставил отца в Ирландии

Фото: White House / Keystone Press Agency / Global Look Press

Хантер Байден в ходе визита в Ирландию вместе с отцом, президентом США, подставил американского лидера просьбой ответить на вопрос ребенка, передает РИА Новости. Отмечается, что мальчик попросил главу США назвать самые важные шаги на пути к успеху. Джо Байден ответил, что главное — «убедиться, что у нас у всех нет коронавируса». Президент попытался несколько раз переспросить вопрос в попытке понять его, а Хантеру пришлось объяснить его отцу.

А, ключ к успеху. Знаешь, что я уяснил о ключе к успеху? Ключ к успеху: каждый раз, когда ты не согласен с кем-то, нормально сомневаться в правильности их суждений, но не в их мотивах, — сказал Байден.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как публика оказалась в замешательстве от инцидента.

Ранее сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что решение президента США Джо Байдена о выводе войск из Афганистана проложило дорогу к новому теракту, подобному трагедии 11 сентября 2001 года. По его словам, утверждения Белого дома об отсутствии террористической угрозы из Афганистана являются ложью.