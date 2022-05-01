Handelsblatt: Германия столкнулась с «инфляционным шоком» Handelsblatt: Германия столкнулась с «инфляционным шоком» в сфере продовольствия

Берлин, Германия / Фото Jochen Eckel via imago-images.de/Global Look Press

Германию настиг «инфляционный шок» в продовольственной сфере из-за скачка цен на продукты, сообщает немецкое издание Handelsblatt. При этом эксперт по защите прав потребителей и партнёр консалтинговой компании EY-Parthenon Чехаб Вахби считает, что это далеко не предел и супермаркеты продолжат увеличивать ценники. Он подчеркнул, что наибольший удар придётся по населению с низкими доходами.

Мы переживаем инфляционный шок в секторе розничной торговли продуктами питания. Особенно сильно пострадают группы населения с низкими доходами, — заявил он.

По данным издания, в марте цены на продукты выросли более чем на 6%, при этом овощи подскочили в цене на 14%, а растительное масло — на 17%. Вахби отметил, что дисконт-центры продолжат повышать цены как на частные торговые марки, так и на продуктовые бренды, а супермаркеты последуют их примеру.

Вместе с тем в ФРГ отмечается потребительский кризис, значение которого, по данным аналитиков исследовательской компании GfK, снизится на 26,5 пункта и окажется на самом низком уровне за время измерений. Эксперт компании Роберт Кечкес пояснил, что у населения Германии развилась сильная неуверенность, которая сказалась на их покупательском поведении. Так, 85% потребителей уверены, что цены на повседневные товары продолжат расти и дальше. До эскалации кризиса на Украине такого мнения придерживались 77% покупателей.

Среди населения существует огромная неуверенность, которая удивительным образом отражается на покупательском поведении, — добавил Роберт Кечкес.

Ранее в Германии заявили, что немецкая экономика испытывает двойной кризис. По мнению генерального директора Германского промышленного союза (BDI) Йоахима Ланга, ФРГ столкнулась с высокими ценами на энергоносители и со сбоями в международных логистических цепочках, и быстрого восстановления экономики в сложившихся обстоятельствах ожидать не стоит.

24 апреля стало известно о намерении Германии взять кредит €40 млрд для смягчения экономических последствий из-за поставок вооружения Украине и роста цен на энергоресурсы. Таким образом сумма госдолга ФРГ увеличится до €140.