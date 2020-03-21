https://static.news.ru/photo/c1b79a5e-6c1c-11ea-ae93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Global Look Press

Предложение властей США о помощи Ирану в борьбе с коронавирусом звучит странно, считает духовный лидер Ирана Али Хаменеи. Он объяснил свою позицию тем, что, во-первых, американцы сами испытывают трудности со сдерживанием эпидемии, а во-вторых, их обвиняют в искусственном создании этого вируса.

Я не знаю, насколько эти обвинения верны. Однако в ситуации, когда такие предположения существуют, какой мудрый человек примет от вас помощь? Опыт Ирана на протяжении 40 лет показал способность страны сопротивляться любого рода вызовам, — сказал он в эфире государственного телевидения.

12 марта президент США Дональд Трамп повторно предложил Тегерану помощь в целях пресечения распространения коронавируса. В ответ на это иранские политики заявили, что для содействия Ирану в этом вопросе Вашингтон должен снять санкции. Посодействовать этому процессу Тегеран просил Токио. В свою очередь, японское правительство пообещало выделить Ирану 23,5 млн долларов на борьбу с распространением инфекции.

В настоящий момент в Иране зарегистрировано 20 610 случаев заражения, скончались более 1,5 тысячи человек, выздоровели — 7635. В мире COVID-19 подхватили уже более 310 тысяч человек, более 13,1 тысячи умерли. Число выявленных в России случаев заболевания коронавирусом перевалило за 300.

Ранее NEWS.ru писал, что британские учёные выяснили, что новый тип коронавируса появился в результате естественной эволюции. Они проанализировали фрагменты РНК в генах белков оболочки вируса. Выяснилось, что один из спайковых белков может проникать во внешние стенки клеток человека. Это исключает создание СOVID-19 в лаборатории.