ХАМАС заявило о потере связи с группами, защищающими заложников

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Военное крыло ХАМАС «Бригады аль-Кассама» потеряло связь с рядом групп, ответственных за защиту заложников, сообщил представитель движения Абу Убейда. По его словам, который приводит издание Al-Qahera, теперь движение не может гарантировать их безопасность.

Движение потеряло контакты с рядом группировок, которым было поручено охранять израильских заложников. Их судьба неизвестна, — заявил Убейда.

Накануне посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что палестинское движение ХАМАС остановило любые переговоры по освобождению заложников. По его словам, ХАМАС также не предоставило полный список заложников израильским властям.

Ранее глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что Израиль вернет заложников, находящихся в руках ХАМАС в секторе Газа, только при условии цены, которую назначит само палестинское сопротивление. Он также добавил, что движение готово к продолжительному противостоянию с израильскими силами.

До этого Абу Убейда заявил, что ХАМАС готово освободить до 70 израильских заложников в обмен на пятидневное перемирие. По его словам, на минувшей неделе группировка через катарских посредников вела переговоры по освобождению захваченных женщин и детей, взамен требуя передать заключенных в израильские тюрьмы 200 детей и 75 женщин Палестины.