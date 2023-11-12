ХАМАС заподозрили в планах вывезти заложников из Газы под видом беженцев

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Бойцы палестинского движения ХАМАС могут попытаться вывезти удерживаемых ими заложников из северных районов сектора Газа по гуманитарным коридорам под видом беженцев, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус. По его словам, которые приводит ТАСС, ЦАХАЛ мониторит данную ситуацию и предпринимает усилия для предотвращения этого.

Я не могу вдаваться в детали, так как это связано с методами ведения операции. Могу только сказать, что нам известно об этой проблеме, — сказал он журналистам.

Конрикус указал, что израильские военные, которые контролируют гуманитарный коридор, пытаются узнать, нет ли среди беженцев израильтян. В частности, они кричат двигающейся колонне гражданских на иврите о том, что если среди них есть заложники, то они могут подбежать к ним.

Ранее стали известны подробности соглашения с ХАМАС об освобождении пленных. Так, договоренность с большой долей вероятности будет включать только несколько десятков детей и пожилых людей, в том числе имеющих двойное гражданство. Продвижению в переговорах помогло официальное оформление гуманитарных пауз на севере Газы, однако существуют нюансы, способные привести к срыву соглашения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство рассчитывает по итогам своей военной операции в секторе Газа добиться полной его демилитаризации и намерен сохранить за собой контроль в сфере безопасности в анклаве. По его словам, это позволит Тель-Авиву исключить любую угрозу для себя на данном направлении.