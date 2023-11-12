ХАМАС остановило переговоры о заложниках из-за ударов по больнице «Аш-Шифа»

Фото: Omar Al-Dirawi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Движение ХАМАС приостановило переговоры о выдаче заложников, передает Reuters со ссылкой на палестинского чиновника. Отмечается, что это связано с обстрелом больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа со стороны ЦАХАЛ.

Другие подробности не приводятся. Реакция со стороны Тель-Авива на решение палестинского движения пока не последовала.

11 ноября врачи приостановили операции в больнице «Аш-Шифа», которая является крупнейшей в секторе Газа, из-за отсутствия топлива. В Министерстве здравоохранения анклава пояснили, что в стационаре скончался один новорожденный, который находился в инкубаторе. Глава больницы рассказывал, что при ударе израильских ВВС по прилегающей к госпиталю территории погибли шесть человек. Также некоторые пациенты получили ранения. Он отметил, что ЦАХАЛ нанесла удар в непосредственной близости от палатки с журналистами.

В этот же день общество Красного Полумесяца сообщило, что больница «Аль-Кудс» на севере сектора Газа прекратила работу. Это произошло из-за истощения доступных запасов топлива и отключения электроэнергии.

При этом премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна согласилась на повсеместное и продолжительное прекращения огня в Газе только в обмен на заложников. Он добавил, что Тель-Авив также готов к локальным и краткосрочным гуманитарным паузам. Политик отметил, что Израиль пытается минимизировать потери среди гражданского населения.