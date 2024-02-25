Хакеры в эфире украинского телеканала пустили пророссийские лозунги Хакеры пустили пророссийские лозунги в эфире украинского телеканала «Прямой»

Фото: IMAGO/Frank Peters/www.imago-images.de/Global Look Press

Украинский телеканал «Прямой» около 19:33 мск 24 февраля подвергся хакерской атаке, сообщили в Telegram его журналисты. В результате в бегущей строке на русском и украинском языках появились антиамериканские и пророссийские лозунги. Последствия атаки устраняют специалисты, лента новостей на экране была отключена.

В онлайн-трансляции «Прямого» на YouTube была «взломана» бегущая информационная строка, в результате чего вместо новостей там стала транслироваться российская пропаганда, — говорится в публикации корреспондентов.

Во время эфира примерно 20 минут хакеры транслировали лозунги: «США и Зеленский уничтожают Украину. Авдеевка — только начало в войне до последнего украинца. Преступную власть к ответу. Помощь Украине ведет к руинам. Остановите войну, пока все города мира не превратились в Авдеевку».

На днях стало известно о взломе украинских территориальных центров комплектования (ТЦК). Члены хакерской группы RaHDIt получили и опубликовали личные данные 2,6 тысячи сотрудников ТЦК в ответ на подготовку властями Украины новых мер по мобилизации населения. В публичный доступ попали фотографии, имена, должности, звания и места проживания представителей центров.