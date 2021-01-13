Хакеры слили в Сеть данные о вакцине от коронавируса

Хакеры пытались сорвать выход на рынок вакцины от коронавируса, созданной американской компанией Pfizer в партнёрстве с немецкой BioNTech. Об этом сообщили в Европейском агентстве по лекарственным средствам.
Там рассказали, что в декабре 2020 года системы организации были взломаны неизвестными, в результате чего оказались похищенными некоторые конфиденциальные документы о препарате, которые разработчики передали Агентству,
Впоследствии похищенное было обнаружено в так называемом Даркнете итальянской фирмой Yarix, которая занимается кибербезопасностью. В документах, в частности, говорилось о процессе одобрения препарата.
В фармацевтических компаниях, впрочем, поспешили заверить, что их внутренние системы от хакерской атаки не пострадали, а инцидент не повлиял на сроки разработки.
Препарат Pfizer и BioNTech стал первым, одобренным властями Евросоюза.
Ранее, как писал NEWS.ru, в американской компании Pfizer допустили, что могут подать заявку на регистрацию вакцины против коронавируса в России. Тем не менее, страна в 2021 году, скорее всего, не получит препарат, так как на государственном уровне таких закупок не планируется.