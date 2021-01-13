Хакеры слили в Сеть данные о вакцине от коронавируса

https://static.news.ru/photo/3147124a-557f-11eb-8119-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хакеры пытались сорвать выход на рынок вакцины от коронавируса, созданной американской компанией Pfizer в партнёрстве с немецкой BioNTech. Об этом сообщили в Европейском агентстве по лекарственным средствам.

Там рассказали, что в декабре 2020 года системы организации были взломаны неизвестными, в результате чего оказались похищенными некоторые конфиденциальные документы о препарате, которые разработчики передали Агентству, передаёт Bloomberg. В руках киберпреступников оказались в том числе конфиденциальные электронные письма о производстве и маркетинге вакцины.

Впоследствии похищенное было обнаружено в так называемом Даркнете итальянской фирмой Yarix, которая занимается кибербезопасностью. В документах, в частности, говорилось о процессе одобрения препарата.

В фармацевтических компаниях, впрочем, поспешили заверить, что их внутренние системы от хакерской атаки не пострадали, а инцидент не повлиял на сроки разработки.

Препарат Pfizer и BioNTech стал первым, одобренным властями Евросоюза.

Ранее, как писал NEWS.ru, в американской компании Pfizer допустили, что могут подать заявку на регистрацию вакцины против коронавируса в России. Тем не менее, страна в 2021 году, скорее всего, не получит препарат, так как на государственном уровне таких закупок не планируется.