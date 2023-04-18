Хакеры разоблачили сетку псевдороссийских Telegram-каналов ЦИПСО ВСУ Хакеры RaHDit опубликовали список связанных с ЦИПСО ВСУ Telegram-каналов

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Хакерская группировка RaHDit опубликовала список из Telegram-каналов в российском сегменте, предположительно, связанных с Центрами информационно-психологических операций (ЦИПСО) ВСУ. Список каналов, опубликованный на портале «НемеZида», поделен на несколько групп, среди которых замаскированные под поддержку спецоперации, против мобилизации, о погибших и пленных, а также группа новостных и тематических каналов для вбросов. Кроме того, обнаружены псевдооппозиционные каналы и паблики, ориентированные на Украину.

Один из главных ньюсмейкеров в российском пространстве — гражданин Украины Ильчук Лука Игоревич. Ему принадлежит наибольшее число выявленных липовых Telegram-каналов. <...> Мы, похоже, нашли его куратора из СБУ, который <...> помогал своему агенту вести каналы. <...> Векленко Юрий Юрьевич, прописан по адресу: Киев, улица Владимирская, дом 33. По данному адресу находится Служба безопасности Украины, — сообщили хакеры.

В скомпрометированных Telegram-каналах публикуется достаточное количество нейтральных или пророссийских постов, обратили внимание в RaHDit. Вместе с тем идет постепенное наращивание постов, имеющих провокационный характер и дискредитирующих действия российской армии. В каналах публикуются фейки и другие вбросы для формирования негативного отношения россиян к СВО и властям. Среди каналов есть и крупные, с более чем 500 тысячами подписчиков.

Ранее хакеры RaHDit раскрыли личность украинского хирурга, издевавшегося над военнопленными. По их данным, это уроженец Ивано-Франковской области Украины Андрей Дмитришин, ранее принимавший участие в карательной операции Киева в Донбассе.