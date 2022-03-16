Хакеры от имени Зеленского призвали украинцев сдаваться

Эфир телеканала «Украина 24» взломали хакеры. Там показали бегущую строку с фейковым заявлением президента Украины Владимира Зеленского с призывом сложить оружие, сообщает «Страна.ua». Глава государства уже опроверг эти слова.

Бегущую строчку телеканала «Украина 24» сломали вражеские хакеры и транслируют сообщения Зеленского о якобы «капитуляции». Друзья, мы не раз об этом предупреждали. Это фейк! — говорится в заявлении канала.

Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет ранее заявил, что Зеленский утратил весь контроль над ситуацией в стране. По его мнению, украинский лидер своей политикой только увеличивает жертвы среди мирного населения.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.