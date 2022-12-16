Хакеры из Killnet рассказали, как взломали сайт ФБР Хакеры из Killnet взломали сайт ФБР с помощью фишинговых методов

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Хакеры из пророссийской группировки Killnet сообщили Lenta.ru, что взломали сайт ФБР с помощью простых, но эффективных фишинговых методов. По их словам, не нужно было применять изощренные приемы, сотрудники спецслужбы клюнули на примитивный способ атаки.

В результате фишинговой атаки мы получили доступ, после чего осуществили взлом. Сотрудники ФБР клюнули на достаточно примитивный, но эффективный способ, — констатировали в Killnet.

Ранее сообщалось, что в результате взлома в руки хакеров попали данные более десяти тысяч сотрудников ФБР, включая пароли от разных учетных записей (от интернет-магазинов до аккаунтов, связанных с компаниями Apple и Google). Кроме того, хакеры получили доступ к медицинским картам следователей ФБР и их аккаунтам на порноресурсах.

Пароли, полученные при взломе сайта ФБР, подошли для входа в сетевую инфраструктуру Пентагона. Кроме того, Killnet получил доступ к социальным сетям сотрудников спецслужбы.